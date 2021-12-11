Ржавый корабль ВМС Украины едва не спровоцировал начало войны с Россией, пишет издание The New York Times. Авторы напоминают, что речь идет о судне «Донбасс», которое приблизилось на опасное расстояние к Керченскому проливу и игнорировало требования Береговой охраны РФ сменить курс.

Авторы публикации, перевод которой представил портал «Военное дело», отмечают, что посольство США в Киеве поддержало Украину, заявив, что ее корабли имеют такое же право находиться в проливе, как и РФ. Однако речь совсем не в этом, а в напряженности, которая не спадает даже после переговоров президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена.

Напомним, что хотя украинский корабль действительно нарушил порядок прохождения Керченского пролива, посольство США заявило об «агрессии» со стороны РФ. Впрочем, в этом как раз нет ничего удивительного, так как Запад хватается за малейший повод обвинить Москву хоть в чем-нибудь.