Остановить «агрессию России» Киеву поможет минирование границ, уверена политический эксперт Мелинда Харинг. В издании The National Interest она на полном серьезе назвала расстановку взрывчатых веществ на российских рубежах эффективным способом защиты от «нападения».

Харинг пояснила, что «наступления России на Украину» избежать невозможно, так как российский лидер Владимир Путин намерен вернуть подобие Советского Союза. При этом Западу не удастся отговорить его от «захватнических планов» или хоть чем-то помочь Украине.

Заявление главы Минобороны РФ Сергея Шойгу об американских наемниках на Донбассе и возможной провокации с применением химического оружия Харинг назвала сигналом к началу боевых действий. Москва якобы искала повод, чтобы атаковать Украину и теперь он у нее есть.

Чтобы пресечь «неминуемое нападение», Украина должна активно задействовать турецкие дроны на границе. Также надо установить мины, которые станут эффективным средством сдерживания российской армии. От НАТО же требуется размещение войск в странах-союзниках, которые граничат с обоими государствами.