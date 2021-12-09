Исход гипотетической войны между Россией и Украиной будет зависеть от того, насколько быстро станет действовать Москва. Если она в течение нескольких дней сломит сопротивление ВСУ, то обойдется без серьезных потерь. В противном случае украинские войска способны нанести ей немалый урон, уверены авторы американского издания The Hill.

Эксперты поясняют, что в распоряжении России имеются современная авиация, дальнобойные гаубицы и самоходные артиллерийские установки. Одного этого будет достаточно, чтобы обратить в бегство пытающиеся сопротивляться ВСУ и получить серьезное превосходство над противником.

Однако у Киева тоже есть чем ответить. Он может задействовать полученные от Соединенных Штатов ПЗРК «Стингер», чтобы сбивать боевые самолеты, а также противотанковые комплексы Javelin. И те, и другие являются достаточно эффективными.

Главной задачей украинских войск в случае начала боевых действий, станет непопадание в котлы. Именно они, напомним, привели к разгрому ВСУ сначала под Иловайском, а затем и в Дебальцево.

Авторы публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», напоминают, что и в Вашингтоне, и в Брюсселе Киеву заявили, что ждать высадки на Украине американских войск не стоит. НАТО и США ограничатся лишь поставками оружия и обучением ВСУ, но воевать за них точно не станут.