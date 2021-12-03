Обозреватель Дэн Саббах, представляющий британское издание The Guardian, прокомментировал текущую ситуацию на границе России и Украины. Он отметил, что второй раз на протяжении этого года РФ скапливает у своих рубежей более 100 000 военнослужащих, однако сейчас возмущения Запада почему-то превращаются в настоящую истерику.

Автор публикации присоединяется ко всеобщей панике и заявляет, что Россия не хочет стабилизации обстановки. Она якобы готовит наступление и не нападает только потому, что «боится украинского оружия».

Вооружений у Киева с весны действительно прибавилось. Она уже использовала на Донбассе беспилотник «Байрактар», а также освоила американские ПТРК «Джавелин». Именно это оружие, по мнению автора, пугает Кремль.

Саббах напоминает, что сравнительно недавно в Сети появились фото российских танков Т-72 со странными конструкциями на башне. Эти «клетки» призваны защитить боевые машины от Javelin и турецких беспилотников.

По мнению автора, хотя РФ и не хочет снижения напряженности, воевать она тоже вряд ли будет. Ее действия – это давление на Запад с целью оставить на своей «орбите» Украину. Эта страна важна для РФ как буферная зона, поэтому Москва продолжит делать все возможное, чтобы не допустить ее вступления в НАТО.