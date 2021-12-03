Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Обозреватель Дэн Саббах, представляющий британское издание The Guardian, прокомментировал текущую ситуацию на границе России и Украины. Он отметил, что второй раз на протяжении этого года РФ скапливает у своих рубежей более 100 000 военнослужащих, однако сейчас возмущения Запада почему-то превращаются в настоящую истерику.

Автор публикации присоединяется ко всеобщей панике и заявляет, что Россия не хочет стабилизации обстановки. Она якобы готовит наступление и не нападает только потому, что «боится украинского оружия».

Вооружений у Киева с весны действительно прибавилось. Она уже использовала на Донбассе беспилотник «Байрактар», а также освоила американские ПТРК «Джавелин». Именно это оружие, по мнению автора, пугает Кремль.

Саббах напоминает, что сравнительно недавно в Сети появились фото российских танков Т-72 со странными конструкциями на башне. Эти «клетки» призваны защитить боевые машины от Javelin и турецких беспилотников.

По мнению автора, хотя РФ и не хочет снижения напряженности, воевать она тоже вряд ли будет. Ее действия – это давление на Запад с целью оставить на своей «орбите» Украину. Эта страна важна для РФ как буферная зона, поэтому Москва продолжит делать все возможное, чтобы не допустить ее вступления в НАТО.

Вам может понравиться

Экс-президент Молдавии Додон: Разморозка конфликта в Приднестровье призвана “насолить” России

Попытками «разморозить» конфликт в Приднестровье Соединенные Штаты и НАТО намереваются навредить России. Одновременно с этим они превратят небольшие государства в пушечное мясо, уверен бывший президент Молдавии Игорь Додон. Так он

Ирина Шейк посетила премьеру фильма с Брэдли Купером в кожаном топе, который оголял грудь

Модель Ирину Шейк раскритиковали за появление на публике в откровенном наряде. Как сообщается, Шейк пришла на премьеру фильма «Аллея кошмаров». В съёмках этой киноленты принял участие её экс-возлюбленный Брэдли Купер.
  • Анна
  • 03.12.2021
  • читать 1 минуту

Вирусолог Малинникова подтвердила возможность самоликвидации дельта-штамма коронавируса

Японские ученые заявили, что штамм коронавируса «Дельта» самоликвидировался. Этот подвид бесследно пропал из списка мутаций. Российский вирусолог Елена Малинникова считает, что это вполне возможно. Она пояснила, что во всех организмах,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 декабря – переменная облачность, до -8 °C | город Мытищи: погода, 3 декабря – облачно с прояснениями, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 декабря – облачно с прояснениями, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 декабря – небольшой снег, до 1 °C | Королев: погода, 3 декабря – облачно с прояснениями, до 8 °C | Подольск: погода, 3 декабря – облачно с прояснениями, до 1 °C | Армавир: погода, 3 декабря – облачно с прояснениями, до 9 °C |