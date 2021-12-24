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Чтобы нейтрализовать украинскую противовоздушную оборону, России даже не нужно переходить границу соседней страны, рассказал военный эксперт Томас Ньюдик в американском издании The National Interest.

Он пояснил, что одного пуска российских ракет будет вполне достаточно, чтобы разобраться с ПВО Украины, которая имеет на вооружении древние советские комплексы и испытывает проблемы со специалистами, способными работать с этим оборудованием.

После этого придет очередь украинской авиации, которая существует разве что на бумаге. Вся «воздушная мощь», о которой неоднократно заявлял Киев, не сможет устоять даже перед одним из военных округов РФ. Не говоря уже обо всех ВКС России, которые легко получат господство в воздухе.

Автор отметил, что Киев будет просить помощь у Запада, однако тот очень неохотно предоставляет Украине боевые системы и современное вооружение.

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