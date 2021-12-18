Киев получил в наследство от СССР 19 стратегических ракетоносцев Ту-160, но из-за отсутствия средств был вынужден от них отказаться. Лучшие воздушные машины были переданы России, а остальные продали на металлолом, пишет американское издание The Drive.

Авторы отмечают, что Россия в отличие от Украины не стала резать бомбардировщики на металл, а использовала их для усовершенствования своего авиапарка. Сейчас она провела глубокую модернизацию этих самолетов, установила новые двигатели и бортовую электронику, расширив возможности ракетоносцев.

По мнению экспертов, публикацию которых перевел портал «ПолитРоссия», пока РФ разрабатывает новейшие бомбардировщики ПАК ДА, «Белые лебеди» будут занимать центральное место в авиапарке ВКС. Впрочем, потенциал этих уникальных сверхзвуковых самолетов все еще не исчерпан.