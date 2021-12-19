ВВС США в третий раз подряд не смогли добиться успешного запуска гиперзвукового ракетного ускорителя воздушного базирования при летном испытании на прототипе AGM-183A. Об этом сообщает The Drive. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

«15 декабря 2021 года министерство ВВС США предприняло попытку произвести испытательный запуск ракетного ускорителя по программе ARRW (разработки гиперзвукового оружия воздушного базирования) AGM-183A с самолета B-52 Stratofortress. Последовательность операций запуска была прервана из-за неизвестной проблемы. Ракета будет возвращена на завод-изготовитель, где немедленно начнется анализ телеметрии и бортовых данных. Программа ARRW будет стремиться возобновить летные испытания как можно скорее», – сообщил бригадный генерал ВВС США Хит Коллинз, исполнительный директор программы по вооружениям, в своем официальном заявлении.

Этот очередной провал произошел примерно через пять месяцев после предыдущей, также неудачной, попытки провести летные испытания ракетного ускорителя ARRW. Тем не менее, июльское испытание Военно-воздушные силы сочли «частичным успехом», даже несмотря на то, что ракета не запустилась, как предполагалось, и мотивировали это тем, что опытный образец оружия благополучно отделился от бомбардировщика-носителя B-52H.

Первая попытка ВВС США испытать прототип ARRW была предпринята еще в апреле. Тогда все произошло точно так же, как и теперь, в последнем испытании: из-за неустановленной проблемы задание на запуск было отменено, и оружие все время оставалось под крылом B-52H.

В соответствии с проектом, ARRW использует ракету для разгона всего оружия до заданной скорости и высоты, после чего выпускается бездвигательный гиперзвуковой планирующий боевой блок, который движется к своей цели уже с гиперзвуковой скоростью по неглубокой траектории полета в атмосфере. Боевой блок при этом будет обладать высокой степенью маневренности, чтобы совершать беспорядочные изменения курса, что вместе с его скоростью делает чрезвычайно трудным для противников обнаружение, отслеживание или иное реагирование, не говоря уже о защите.

Третий подряд сбой программы ARRW, несомненно, вызывает беспокойство, даже если можно ожидать некоторых сбоев в разработке любой новой передовой системы вооружения. Причем проблемы, возникающие при испытании новых гиперзвуковых систем, выходят за рамки ВВС. В октябре Пентагон объявил о провале испытания гиперзвуковой ракеты с Тихоокеанского космодрома на острове Кадьяк, подробности которого пока не уточняются.

Военно-воздушные силы, а также другие подразделения вооруженных сил США неоднократно рекламировали новое гиперзвуковое оружие как ключ к будущим планам ведения боевых действий, особенно в потенциальных конфликтах высокого уровня против таких противников, как Китай и Россия. В то же время Китай и Россия уже приступили к развертыванию полноценных образцов своих собственных гиперзвуковых вооружений и продолжают разрабатывать его дополнительные типы. В начале этого года Северная Корея также заявила, что провела испытания баллистической ракеты с управляемой планирующей гиперзвуковой боеголовкой.

«О чем нужно беспокоиться, так это то, что за последние пять лет, а может и дольше, Соединенные Штаты провели девять испытаний гиперзвуковых ракет, и в то же время китайцы провели сотни», – сказал по этому поводу в октябре генерал ВВС в отставке Джон Хайтен, который был на тот момент заместителем председателя Объединенного комитета начальников штабов.

Военно-воздушные силы, а также главный подрядчик Lockheed Martin явно надеются как можно скорее приступить к следующему испытанию ARRW. В прошлом ВВС заявляли, что намерены выйти на ранний этап боевой готовности по этому оружию, приняв на вооружение неиспользованные прототипы ракет, к сентябрю 2022 года. Однако пока что успехи ARRW в тестировании в лучшем случае неутешительны.