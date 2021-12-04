Заключение Объединенными Арабскими Эмиратами контракта на закупку 80 истребителей «Рафаль» стало главной темой ведущих военных СМИ США, огорченных окончательным провалом американских планов по продаже ОАЭ своих F-35. Портал The Drive также отметил, что данная сделка может заодно «похоронить» и планы США по замене эмиратских F-16 модернизированными версиями. Перевод основных положений публикации The Drive представлен изданием discover24.ru.

Французская аэрокосмическая компания Dassault Aviation выиграла гигантский заказ от Объединенных Арабских Эмиратов на 80 многоцелевых истребителей Rafale. Эта сделка долгое время была в процессе приостановки, хотя эмираты впервые проявили интерес к Rafale еще в 2009 году. Но теперь Франция празднует успех, то время как потенциальный заказ на 40-50 стелс-истребителей F-35, предложенный администрацией Трампа и активно продвигаемый уже при Байдене, остается в подвешенном состоянии.

Dassault описывает сделку как «самую крупную из когда-либо заключенных французской авиационной промышленностью». Стоимость контракта по Rafale составляет 16 миллиардов долларов, к которой будут добавлены и закупки оружия для самолетов. Эти сделки входят в более крупный пакет продаж французских вооружений для ОАЭ с общей суммой в 19 миллиардов долларов, который также включает 12 военно-транспортных вертолетов Airbus H225M Caracal.

Подчеркивая важность продажи «Рафалей», президент Франции Эммануэль Макрон и шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, наследный принц «столичного» эмирата Абу-Даби и фактический правитель ОАЭ, а также командующий ее вооруженными силами, оба присутствовали при подписании контракта.

«После закупок Mirage 5 и Mirage 2000 этот контракт по Rafale укрепляет стратегические отношения, связывающие наши две страны, и удовлетворенность ВВС Эмиратов, давнего и требовательного партнера нашей компании», – заявил глава Dassault Эрик Траппье.

ВВС и ПВО Объединенных Арабских Эмиратов станут первым экспортным получателем Rafale стандарта F4. Эта последняя версия истребителя оптимизирована для сетевых боев, в том числе с использованием новых защищенных спутниковых линий передачи данных. Помимо этого, в Rafale F4 модернизированы радар, оптико-электронная система и нашлемный дисплей. Также интегрируется новое вооружение, включая готовящуюся к выпуску ракету класса «воздух-воздух» Mica NG и тяжелую версию модульного оружия класса «воздух-земля» AASM массой в 1000 кг.

Ожидается, что стандарт F4 будет полностью введен в действие к 2024 году, хотя планируется, что некоторые из его функций станут доступны уже в следующем году.

Контракт с ОАЭ стал стимулом для французской аэрокосмической промышленности и, в частности, для программы Rafale, которая на данный момент привлекла уже шесть экспортных клиентов. Предыдущие страны, которые выбрали французский истребитель – Египет, Катар, Индия, Греция и Хорватия.

Официальные лица США еще полмесяца назад, на авиасалоне в Дубае, проявляли оптимизм по поводу осуществления продажи F-35. Вероятнее всего, что именно отсутствие прогресса в продвижении сделки по F-35 могло иметь неприятные для США последствия в пользу Франции.

Приобретая 80 «Рафалей», ВВС ОАЭ, по сути, обеспечивает не только долгосрочную замену своим 56 имеющимся истребителям Mirage 2000-9, также поставленными французами. Истребительный флот страны оснащен также и F-16E/F в версии Block 60 Desert Falcon. Ранее было закуплено 80 таких истребителей, их количество с тех пор сократилось до 77.

Обе эти версии многоцелевых истребителей и сейчас считаются весьма боеспособными, при этом в настоящее время продолжают действовать крупные программы по их модернизации. Вполне вероятно, что ВВС ОАЭ будет эксплуатировать три разных типа истребителя примерно до 2030 года. Сроки производства и доставки Rafale в ОАЭ еще не определены, о них будет объявлено дополнительно.

В прошлом ОАЭ рассматривали возможность покупки около 60 новых истребителей на сумму около 6 миллиардов долларов и в число основных претендентов входили Rafale и Eurofighter Typhoon. Тем временем Россия активно предлагала свой Су-35, а совсем недавно попыталась привлечь ОАЭ в качестве промышленного партнера для выпуска нового истребителя «Сухой Checkmate».

Переход на Rafale также позволяет ОАЭ держать хотя бы часть своего боевого воздушного флота вне досягаемости Правил международной торговли оружием США (ITAR), что многие страны считают обременительным и потенциально серьезной проблемой для таких огромных инвестиций, если меняются геополитические ветры.