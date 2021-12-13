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Суверенитет Украины – это совсем не то, за что должны умирать американские военнослужащие, уверен американский эксперт в области геополитики Фрэнсис Семпа. В своей публикации в издании American Spectator он отметил, что Киев находится в зоне влияния Москвы и не Соединенные Штаты должны воевать за его независимость.

По словам аналитика, Россия не является врагом для США и не представляет для них такой же опасности, как когда-то Советский Союз. Но Америка своей ошибочной политикой делает из нее опасного противника. Кроме того, она вынуждает РФ углублять сотрудничество с Китаем, который действительно представляет угрозу.

Семпа также отметил, что именно США испортили отношения с Россией, стремясь бесконечно расширяться на восток. Хотя нужно ли это, у американцев никто не спрашивает. Скорее всего, для любого гражданина Соединенных Штатов будет неприятным сюрпризом тот факт, что он должен в случае боевых действий защищать прибалтийские страны и Хорватию, Албанию и Румынию, Болгарию и Словакию. А тут еще и Украина, которая не представляет для США никакого интереса и не приносит им никакой пользы.

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