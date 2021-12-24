Россия грамотно провела реформы своих Вооруженных сил и превратила их в высокоманевренные подразделения с высоким уровнем боеготовности. Поэтому если Соединенные Штаты направят на помощь Украине свои войска, она понесут серьезные потери, считает издание The American Conservative.

Автор публикации Дуглас Макгрегор, ранее занимавший пост советника главы Пентагона назвал натовские войска «неуклюжим сборищем». Они, по словам эксперта, показывают полное отсутствие опыта в реальных боевых действиях, а также несогласованность. Они довольно часто действуют вместе, но так и не сумели превратиться в военную машину, сметающую все на своем пути.

Причинами этого Макгрегор называет участие США и НАТО только в тех войнах, где они могут обстреливать безоружного противника с далекого расстояния или сбрасывать на него бомбы. Кроме того, политика многообразия и инклюзивности, которая исповедуется Соединенными Штатами, деморализует армию, выводит ее из колеи.

По словам эксперта, США не достигнут своих целей на Украине и не сумеют одолеть Россию, если схлестнутся с ней в вооруженном противостоянии. Это автоматически приведет к проблемам внутри страны и за рубежом из-за недовольства союзников по НАТО и граждан Америки.