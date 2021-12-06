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Американский миллиардер Илон Маск сообщил, что в разработке находится новый вариант электрокара Cybertruck, который получит «режим танка».

Анонс новой версии электрического пикапа состоялся в «Твиттере». Основатель Tesla отметил, что специалистам удалось серьезно обновить машину, оснастив ее новыми характеристиками. К примеру, на ней теперь установлено сразу четыре электромотора (по одному на каждое колесо). Раньше он был оснащен только тремя двигателями.

Благодаря «режиму танка» водитель теперь сможет вращать авто вокруг собственной оси, что повысит его маневренность. Появится также «режим краба», который даст возможность автомобилисту ехать по диагонали. При этом стоимость и запас хода новинки неизвестен. Предыдущая версия стоила почти 70 000 долларов и была способна проехать примерно 800 километров на одном заряде.

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