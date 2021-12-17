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Угрозы США применить против России ядерное оружие оказались абсолютно бесполезными после заявления главы Генштаба РФ генерала армии Валерия Герасимова, сообщило издание Tencent. Китайские журналисты отметили, что американский сенатор Роджер Уикер просто не подумал, когда озвучивал свои предложения по противостоянию с РФ.

Герасимов заявил, что 95 процентов пусковых ядерных установок на территории РФ готовы в любой момент нанести ответный удар по США в случае гипотетической атаки. Он также подчеркнул, что ядерная триада эффективно сдерживает потенциального противника.

Авторы публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», пишут, что Вашингтон немного подзабыл, что ядерное оружие имеется не только в распоряжении США. И если Москва ответит на агрессию своими ракетами, то весь мир охватит хаос. Поэтому Соединенным Штатам лучше не бросаться пустыми угрозами, опасными для планеты.

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