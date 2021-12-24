Япония совершила ошибку, направив свой вертолетоносец «Идзумо» наблюдать за российскими военно-морскими учениями, пишет китайское издание Tencent. Авторы отмечают, что РФ сразу же сбила спесь с высокомерных японцев, выпустив по наземной цели ракету «Калибр».

Боезаряд пролетел 1000 километров и угодил точно в мишень, предназначенную специально для испытаний. Пуск осуществлялся с подводной лодки «Петропавловск-Камчатский. Эта дизель-электрическая субмарина относится к проекту «Варшавянка».

По мнению экспертов, публикацию которых перевел портал «ПолитРоссия», Япония тихо завидует российским подлодкам, способным бесшумно подойти к любой цели, а также наносить удары мощными крылатыми ракетами. Москва же в очередной раз продемонстрировала, что Токио не стоит задумываться о силовом захвате Курильских островов и применении силы против РФ.