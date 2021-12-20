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Американские военные корабли практически беспрерывно находятся в дальних походах, поэтому огромные деньги, выделяемые на борьбу со ржавчиной, тратятся фактически впустую. Никакого эффекта эти расходы не дают, так как суда продолжают стремительно ржаветь.

Любому кораблю время от времени необходимы обслуживание и ремонт, однако США некогда все это обеспечивать. Борьба за мировое господство вынуждает их держать корабли в Мировом океане почти безостановочно. Так, ржавчина активно пожирает эсминцы USS Curtis Wilbur и USS James E. Williams, а также десантное судно USS Fort McHenry.

От работы на износ ржавеют и практически новые корабли. К примеру, USS Zumwalt, поступивший в распоряжение флота всего 5 лет назад, уже весь покрыт следами коррозии, хотя США еще не успели придумать, как лучше задействовать этот эсминец-невидимку. Ржавчина поедает и недавно вернувшийся из Черного моря USS Arleigh Burke.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что проблема находится на контроле ведомства. Несмотря на то, что корабли ржавеют, они все же не утратили своих первоначальных характеристик, поэтому будут применяться в том же режиме.

Авторы издания Task & Purpose отмечают, что подобная тактика имеет серьезные уязвимости, так как в один момент все эти корабли потребуют длительного ремонта и обслуживания, что существенно ослабит американский флот.

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