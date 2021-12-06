Швейцарии уже в следующем году передадут капсулу для эвтаназии Sarco, юридическая экспертиза которой успешно завершена. Это уже третье устройство, созданное компанией Exit International. Первые два получила Голландия.

Глава компании Филип Ничке рассказал изданию Swissinfo, что экспертиза не показала каких-либо проблем юридического характера. Новая капсула полностью готова к эксплуатации и поступит в страну в 2022 году.

Ничке также пояснил, что капсула распечатывается на 3D-принтере и доставляется клиенту туда, куда он сам укажет. Выбор места зависит от человека, который хотел бы совершить «ассистированное самоубийство».

По словам журналистов издания, в прошлом году данной услугой в Швейцарии воспользовались 1300 человек. Сейчас в этой стране помимо Exit International, работает еще и компания Dignitas.