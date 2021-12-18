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В ряде СМИ отметили, что американским федеральным апелляционным судом 6-го округа, расположенным в Огайо, была одобрена мера, обязывающая привиться всем сотрудникам больших предприятий.

В первых числах прошлого месяца в OSHA приняли решение обязать все компании, в которых трудятся свыше ста человек, организовать вакцинацию своих работников. Они должны сделать это до 4 января будущего года. Однако сразу одиннадцать штатов выступили против, а Техасский апелляционный суд смог на время остановить введение данной меры, указав на наличие противоречий с конституцией.

Теперь суд Огайо смог отменить решение судебного органа в Техасе. В связи с этим соответствующее дело будет направлено в американский Верховный суд. Его заседание намечено на 4 января, а выдвинутый вердикт будет считаться окончательным.

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