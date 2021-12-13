Швейцарский суд не удовлетворил апелляционную жалобу, поданную адвокатами российского предпринимателя Владислава Клюшина на экстрадицию. Поэтому он все же будет передан Соединенным Штатам, которые обвиняют бизнесмена в крупных финансовых махинациях.

Напомним, что Владислав Клюшин ранее был задержан в Швейцарии. Адвокат предпринимателя Оливер Сирик поясняет, что сделано это было по требованию Соединенных Штатов. А также отмечает, что причиной задержания вполне может быть политическое преследование Клюшина.

В июне текущего года швейцарский Минюст удовлетворил американских запрос о выдаче бизнесмена Соединенным Штатам. Но адвокаты подали апелляционную жалобу и разбирательство затянулось на полгода. Сейчас суд принял решение не удовлетворять апелляцию, поэтому Клюшин будет экстрадирован в США.