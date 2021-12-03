С первыми заморозками, которые ожидаются уже в этом месяце, Украина может начать наступательную операцию на Донбассе, заявил бывший глава Минобороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков. Он отметил, что холодная зима идеально подходит Киеву для полномасштабной атаки.

Также эксперт отметил, что Россия может и не вмешаться в конфликт, так как на нее давят западные страны. По словам Стрелкова, Москва сама спровоцировала такую ситуацию еще в 2014 году, когда вместо признания ДНР и ЛНР фактически назвала республики территорией Украины.

Сейчас Запад придумывает «российскую агрессию», оказывая тем самым давление на РФ, а Украина уже с первыми заморозками может начать реализацию силового сценария на Донбассе. Стрелков отметил, что если Киев не сделает этого сейчас, то скорее всего перенесет наступление до «морковкина заговенья».