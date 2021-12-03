Заявления президента Беларуси о создании военного союза с Россией являются серьезной проблемой для Украины, уверен военный эксперт, бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков.

Он заявил, что отныне ВСУ придется разрываться на два фронта – на самопровозглашенные республики Донбасса и весьма протяженный участок границы с Белоруссией. Это ослабит подразделения, занятые на линии разграничения, а также предопределит их разгромное поражение в случае войны с Россией.

Еще одна проблема связана с поставками Минском на Украину горюче-смазочных материалов. Специальные ГСМ для танков, бронетранспортеров, другой боевой техники, Киев раньше получал исключительно из Беларуси. Сейчас этот канал поставок надежно перекрыт, поэтому украинская техника вскоре благополучно заглохнет. В качестве альтернативы Киев может обратиться к Западу, однако покупка у него ГСМ – это большие деньги, которых у Украины традиционно нет.