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Киев «бьет копытом» в стремлении напасть на самопровозглашенные республики Донбасса, однако Запад пока не дает команду к наступлению, уверен бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков.

Он пояснил, что Соединенные Штаты и НАТО сейчас пытаются вести диалог с Россией, чтобы уговорить ее отказаться от помощи Донбассу в случае нападения Украины. Этот процесс продлится еще около четырех недель. Поэтому крупномасштабное наступление ВСУ начнется скорее всего уже в январе будущего года.

Кроме того, США пытаются «договориться» с Россией и убедить ее не нападать на Украину, считает Стрелков. Впрочем, Москва и так не собирается развязывать войну. Единственное условие, при котором она вступит в вооруженное столкновение с Киевом или Западом – это агрессивные действия или опасные провокации с их стороны.

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