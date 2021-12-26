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Скандинавия заменит Центральную Европу в стратегических планах Соединенных Штатов, так как Франция и Германия все чаще отказываются поддерживать политику США по отношению к России, пишет издание Strategic Culture.

Авторы отмечают, что риторика Финляндии и Швеции в последнее время сильно изменилась. Эти государства стали активно ненавидеть Россию и бесконечно повторять, что ее нужно сдерживать. Зачем и почему, никто объяснять не собирается, ибо не понимает и сам, но ясно, что без антироссийской пропаганды Вашингтона тут не обошлось.

Не исключено, что США давно готовили скандинавские государства в качестве замены Центральной Европе. Вашингтону не нравится, что Германия и Франция не хотят беспрекословно выполнять неадекватные приказы в отношении РФ, поэтому он нашел новых «партнеров по сдерживанию». Они легко поддаются на пропаганду и, что немаловажно, выкладывают огромные деньги за американское оружие.

Эксперты, публикацию которых перевел портал «ПолитРоссия», пояснил, что Финляндия уже заключила с США контракт на приобретение 64 истребителей F-35, а Швеция обзавелась зенитно-ракетными комплексами Patriot для защиты от «российской агрессии».

Ни к чему хорошему это не приведет, напряженность в отношениях РФ и НАТО только повысится от подобных действий США. Но Вашингтон мало интересуют проблемы союзников и партнеров. Они действуют в соответствии со своими целями и не останавливаются из-за таких мелочей.

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