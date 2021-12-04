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Американский беспилотник снова уничтожил целую мирную семью вместо террористов. На этот раз инцидент произошел в Идлибе. Ударный дрон, принадлежащий ВС США, пытался попасть по мотоциклу, на котором ехал полевой командир. Однако что-то пошло не так и в результате атаки было убито или ранено двое взрослых и трое детей.

Сирийцы, ставшие очевидцами данного инцидента, рассказали, что семья ехала на автомобиле «Хендай», даже не представляя, что случится буквально через несколько минут. Появившийся неподалеку беспилотник должен был уничтожить одного из высокопоставленных боевиков запрещенной на территории России организации «Хайат Тахрир аш-Шам», но отправил ракету прямо по автомобилю.

Напомним, что точно такой же эпизод произошел в Афганистане, где вместо террориста, подозреваемого американцами в теракте в аэропорту Кабула, дрон убил семью из 10 человек.

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