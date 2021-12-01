Возможности ВС Украины и Грузии позволят им защитить себя самостоятельно, однако Североатлантический альянс должен продолжать оказывать этим странам посильную помощь, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он напомнил, что сейчас блок поддерживает комплексные реформы в армиях Грузии и Украины, проводит совместными с ними военные маневры, а также поставляет технику и вооружение. Постепенно все это позволит нарастить мощь Вооруженных сил обеих стран, благодаря чему они смогут защитить себя сами.

Ранее Столтенберг также заявлял о масштабном расширении оборонительной системы Североатлантического альянса на Восточную Европу, а также сообщал о подготовке НАТО к защите Украины, в отношении которой Россия может применить силу. Запад продолжает распространять откровенные фейки о стягивании войск РФ к границам соседней страны и предрекает скорое нападение.