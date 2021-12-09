Специалисты ресурса «Чек Индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД» (входит в экосистему Сбербанка») установили, что стоимость «новогоднего набора» выросла на 19%. Об этом рассказывает издание РИА Новости.

В этот набор входят такие предметы, как искусственная ель, елочные шары, гирлянды, звезда на верхушку ели, мишура. Также в набор включена бутылка шампанского и мандарины. Сейчас стоимость такого набора составляет 4935 рублей.

Сильнее всего подорожали искусственные ели и набор шаров. Так, ели подорожали на 23% и стоят в настоящее время около 3196 рублей. Набор шаров же обойдётся в среднем в 392 рубля, подорожание составило 33%. На 19% выросли цены на украшение на верх ели – теперь звезду можно купить за 178 рублей. Гирлянды подорожали на 4% до 485 рублей. Цены на мишуру выросли на 7% и составляют сейчас в среднем 106 рублей.

Шампанское стоит на 8% больше – одна бутылка в среднем обойдётся в 465 рублей, а мандарины подорожали на 7% и стоят сейчас 113 рублей.

Эксперты также указали, что в этом ноябре люди стали на 80-90% чаще покупать новогоднюю атрибутику по сравнению с тем же периодом в 2020 году.

Ранее россиянам рассказали о продуктах, которые подорожают перед Новым годом. Так, стоимость вина вырастет на 15-20%.