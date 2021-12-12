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Польский военный эксперт Конрад Музыка, аналитик оборонной консалтинговой компании Rohan Consulting, считает, что переброска российских ЗРК «Бук» к границе с Украиной является важным предупредительным сигналом для НАТО. Об этом пишет германский еженедельник Stern. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В социальных сетях появились видеоролики, на которых показаны зенитно-ракетные комплексы «Бук-М1» и связанное с ними оборудование, загруженные в поезда на сортировочной станции недалеко от границы с Украиной.

«Эти «Буки», по всей вероятности, принадлежат 49-й зенитной бригаде 1-й гвардейской танковой армии. Свидетельства об их передислокации важны по двум причинам. Во-первых, это еще одно доказательство того, что военный полигон Погоново был выбран в качестве места сбора данной танковой армии, и того, что в ближайшее время можно ожидать прибытия новых подразделений этой армии», – заявил польский военный эксперт Конрад Музыка.

Помимо этого, по мнению эксперта, последние действия российских вооруженных сил вписываются в более широкую картину. В марте и апреле прошлого года Москва могла сделать первый шаг в грандиозном плане, перебросив свои войска на запад. Последующие маневры в августе и сентябре, по данным российского Минобороны, отрабатывали операции «на стратегическом юго-западном направлении».

«Украина лежит как раз в юго-западном направлении», – подчеркивает Музыка. – «Сейчас организационные этапы завершены. И третьим этапом может быть нападение».

Западные спецслужбы считают, что движение российских войск в направлении Украины в первую очередь пытается заставить НАТО пойти на уступки по спорным политическим и военным вопросам.

“Похоже, что Россия хочет получить юридически обязывающие гарантии того, что Украина никогда не станет членом НАТО”, – сказал высокопоставленный представитель разведки незадолго до встречи министров иностранных дел G7 в Ливерпуле.

Кроме того, Россия хочет, чтобы альянс воздержался от постоянного размещения войск и техники на Украине, прекратил всякую военную поддержку страны и больше не проводил никаких учений в окрестностях России.

Между тем Москва, похоже, предпринимает очередной маневр. В прошлую пятницу Россия закрыла почти 70 процентов Азовского моря вокруг полуострова Крым для проведения военных учений. Российский флот, по всей видимости, планирует стрельбы в непосредственной близости с украинскими портами Мариуполь, Бердянск и Геническ, заявили киевские представители ВМС Украины. Подтверждений об этом с российской стороны не поступало.

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