После учений ANNUALEX-2021, которые проходили в Филиппинском море с участием моряков ВМС США, Японии, Канады, Германии и Австралии, вице-адмирал Карл Томас, командующий Седьмым американским флотом заявил, что в регионе должно быть еще больше авианосных кораблей.

Они якобы должны продемонстрировать силу главным врагам Америки – Китаю и России. Но сам Вашингтон не хочет выставлять все свои авианосцы для бессмысленной игры мускулами. Он заявляет, что задействовать такие корабли должны союзники, так как корабли США заняты в других регионах планеты.

Смысл такого послания вице-адмирала вполне понятен. США не хотят подставлять свои авианосцы, которых, напомним, целых 11 единиц, под вполне возможные удары гиперзвуковых ракет России и Китая. Если такой инцидент произойдет, будут уничтожены корабли союзных государств. Соединенные Штаты же, как обычно, выйдут сухими из воды и сохранят свои ВМС в целости.