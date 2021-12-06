Вашингтон готов устроить в Сирии гуманитарную катастрофу, чтобы добиться своих целей. Он блокирует соглашение между курдами и турецкой стороной о подаче электроэнергии в северо-восточные регионы страны, а также делает все возможное, чтобы перекрыть поставки воды.

Россия сумела убедить Турцию начать поставлять воду в провинцию Эль-Хасеке, что несколько разрядило обстановку. Однако курды под влиянием Соединенных Штатов упорно не хотят обеспечивать регион электричеством. Все дело в том, что для США любое действие, предпринятое при посредничестве России является враждебным и Вашингтон готов спровоцировать масштабную гуманитарную катастрофу, лишь бы не идти навстречу Москве. Впрочем, от их действий страдает не РФ, а простые сирийцы, на которых Соединенным Штатам абсолютно наплевать.

Давно известно, что не в интересах США стабилизировать обстановку в Сирии. Они зарабатывают не на стабильности, а на боевых действиях и намерены продолжать их до последнего.