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Соединенные Штаты заинтересовались российскими противоспутниковыми ракетами «Нудоль», наличие которых они раньше всячески отрицали. Уничтожение старого спутника на орбите возымело свое действие и заставило Пентагон поверить в реальность данных комплексов.

Внимательное изучение спутниковых фотографий и разведывательных данных позволило США обнаружить на космодроме «Плисецк» целых четыре позиции ракет «Нудоль», пишет портал Avia.Pro. Помимо этого, представители американских Космических сил уверены, что в распоряжении РФ имеется еще около двух-трех десятков точек с противоспутниковыми комплексами в разных районах страны.

Стоит упомянуть, что США отреагировали на последние испытания «Нудоли» привычным истеричным визгом. Они заявили, что РФ «разбрасывает» космический мусор и угрожает МКС, хотя их мотивы все давно знают. Ракеты, способные поражать американские спутники, есть только у РФ и это ввергает Вашингтон в панику и шок.

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