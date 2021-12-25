На территории Украины на данный момент находится до 4 тысяч военнослужащих и наемников из Соединенных Штатов, намеренных принять участие в зачистке Донбасса, пишет портал Avia.Pro со ссылкой на МИД РФ.

Кроме того, есть предположение, что их численность вполне может достигать и 10 тысяч. Именно поэтому РФ стягивает войска к границам Украины – это позволит своевременно вмешаться, если Киев начнет полномасштабное наступление на самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

Данную информацию подтверждает и глава Донецкой республики Денис Пушилин. Он отмечает, что далеко не все из американских военных – это инструкторы, как утверждает Киев. Подавляющее большинство из них – спецназовцы, которые собираются принимать участие в наступательной операции.

Официального подтверждения присутствия столь крупных сил от Киева не поступало, однако не в его интересах разглашать подобную информацию, уверены авторы публикации.