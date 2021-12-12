В Вашингтоне решили одобрить продажу Греции новейших многоцелевых судов класса MMSC и обновить фрегаты модели MEKO, уже имеющиеся на вооружении греческих ВМС.

Представители Пентагона отмечают, что размер соответствующих контрактов равен 9 миллиардам 400 миллионам долларов. Они предполагают приобретение 4-х современных боевых судов и модернизацию такого же количества имеющихся у греков фрегатов. В США считают, что данная сделка позволит укрепить национальную безопасность и поддержать внешнеполитические цели страны, так как она усилит союзника по Североатлантическому альянсу.

Американские власти считают, что эти контракты не поменяют баланс сил в регионе. Конгресс уже уведомлен о данном решении. Теперь у него есть 30 суток на ознакомление с данной сделкой и ее возможный запрет. Афины продолжают усиливать свои вооруженные силы на фоне ухудшения отношений с Турцией.