США и Североатлантический альянс задействовали всевозможные силы и средства, чтобы отследить испытания гиперзвуковых ракет «Циркон», однако сделать это им так и не удалось, пишет портал Avia.Pro. Эксперты отмечают, что это лишь подтверждает высокую эффективность новейших российских боезарядов.

В Пентагоне заявляют, что США отслеживали все пуски «Цирконов», которые проводила Россия в рамках испытаний. Однако все, что им удалось сделать, это увидеть старт ракет. Как только они разгоняются до гиперзвуковых скоростей, то моментально теряются из вида и сделать с этим ничего нельзя.

Происходит это сразу по нескольким причинам. Первая из них – это отсутствие у Соединенных Штатов радиолокационных станций, способных обнаруживать «Цирконы». Кроме того, РФ страхуется и задействует во время тестовых запусков средства радиоэлектронной борьбы. Что делает невозможным отслеживание полета боезаряда оборудованием радиотехнической разведки, уставленным на американских самолетах-шпионах.

В результате Вашингтону не удалось получить никакой информации о гиперзвуковых ракетах, которые уже в следующем году начнут поступать на вооружение российских ВМС.