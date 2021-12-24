Украина получила контейнеры с химическим оружием из Соединенных Штатов еще осенью текущего года. Все это время они хранились на харьковских артиллерийских складах, рассказал представитель Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

Он отметил, что в Харькове хранился ботулотоксин, вызывающий паралич. Его доставили на Украину в транспортном самолете ВВС США в специальных 40-миллиметровых контейнерах. Они дают возможность использовать химическое оружие в гранатометах.

Еще один препарат – бензоксазепин, сразу был перевезен в Мариуполь. Он представляет собой больше раздражающее средство, но в больших дозах может представлять серьезную опасность.

Напомним, что 21 декабря глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможной провокации ВСУ на Донбассе с использованием химоружия. Организовывать ее могут представители американской частной военной компании.