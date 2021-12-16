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Западу необходимо признать, что главную роль в кризисе на Украине сыграл именно он, а не Россия. Это поможет понять цели Москвы, а не демонизировать ее и лепить образ врага, уверены авторы британского издания Spiked.

Они пояснили, что гораздо большую угрозу для мира, чем РФ, представляет расширение Североатлантического альянса на восток. Начиная с 90-х годов прошлого столетия, в НАТО были приняты Польша, Чехия, Венгрия, Хорватия и другие восточноевропейские государства.

Кроме того, НАТО намеревался принять в свои ряды Грузию с Украиной. Россия не может безмолвно наблюдать, как Альянс приближается к ее границам. Мало того, он стал все чаще устраивать провокации и организовал гражданскую войну в соседнем с РФ государстве ради достижения своих целей.

Москве не нужно захватывать Киев, как кричит сейчас НАТО на каждом углу. Ее главная цель – обеспечить защиту своих граждан на Донбассе, а не построить новую империю. Поэтому ни о каком «вторжении» на Украину не может быть и речи.

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