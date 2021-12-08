Специалисты из Университета Гонконга сумели впервые снять штамм коронавируса омикрон. Информация об этом была опубликована на сайте учреждения.

Как сообщается, учёные сделали электронную микрофотографию клетки почки обезьяны, у которой был выявлен омикрон. На снимке при малом увеличении можно увидеть повреждения и имеющиеся набухшие везикулы, в которых есть небольшие частицы вируса черного цвета.

Кроме того, специалисты разглядели на снимке сферообразные объекты, имеющие шипы в форме короны. Увидеть это удалось при сильном увеличении снимков.

В настоящее время штамм коронавируса омикрон, появившийся в ЮАР, был выявлен уже в 57 странах, в том числе и в России, где его обнаружили у двух туристов.

Ранее южноафриканский врач Мвуйиси Мзуква отметил, что пациенты, у которых был выявлен штамм коронавируса омикрон, переносят заболевание легче. При этом поражает он чаще молодых людей.