читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Штамм коронавируса «омикрон» чаще поражает молодых людей, но заболевание переносится гораздо легче, чем в случае заражения вариантом «дельта» заявил южноафриканский врач Мвуйиси Мзуква.

По словам вице-председателя Южноафриканской медицинской ассоциации, ничего нового в сравнении с «дельтой» новый штамм коронавируса не продемонстрировал. В основном ним заражаются молодые люди, однако течение болезни не является тяжелым.

Мзуква пояснил, что 90 процентов пациентов, у которых обнаружен вариант «омикрон», не делали прививки. Однако даже в тех районах страны, где зараженных больше всего, они гораздо реже попадают в больницы.

Напомним, что новый южноафриканский штамм «омикрон» способен провоцировать более сильную лихорадку, чем его предшественники. Также пациенты с этим вариантом коронавируса ощущают серьезный упадок сил.

Вам может понравиться

Специалисты создали жевательную резинку, которая на 95% сокращает распространение коронавируса

Специалисты Пенсильванского университета создали новое лекарство против коронавируса, которое сокращает распространение вируса на 95%. Новый препарат создан в виде жевательной резинки. Как отмечается, её структура является специальной сетью, которая улавливает
  • Анна
  • 01.12.2021
  • читать 1 минуту

Специалист рассказал, что штамм коронавируса омикрон проникает в клетки лучше из-за трёх мутаций

Процессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ Константин Крутовский в беседе с изданием «Известия» рассказал о том, как штамм COVID-19 под названием омикрон проникает в клетки человека. Омикрон был обнаружен лишь
  • Анна
  • 01.12.2021
  • читать 1 минуту

Доктор наук Альтштейн считает, что из-за штамма «омикрон» COVID-19 может стать обычной простудой

Вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с изданием «Комсомольская правда» высказался насчёт штамма коронавируса омикрон.
  • Анна
  • 30.11.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 декабря – пасмурно, до -10 °C | город Мытищи: погода, 2 декабря – пасмурно, до -6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 декабря – облачно с прояснениями, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 декабря – небольшой снег, до -2 °C | Королев: погода, 2 декабря – облачно с прояснениями, до 3 °C | Подольск: погода, 2 декабря – облачно с прояснениями, до -5 °C | Армавир: погода, 2 декабря – облачно с прояснениями, до 6 °C |