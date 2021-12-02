Штамм коронавируса «омикрон» чаще поражает молодых людей, но заболевание переносится гораздо легче, чем в случае заражения вариантом «дельта» заявил южноафриканский врач Мвуйиси Мзуква.

По словам вице-председателя Южноафриканской медицинской ассоциации, ничего нового в сравнении с «дельтой» новый штамм коронавируса не продемонстрировал. В основном ним заражаются молодые люди, однако течение болезни не является тяжелым.

Мзуква пояснил, что 90 процентов пациентов, у которых обнаружен вариант «омикрон», не делали прививки. Однако даже в тех районах страны, где зараженных больше всего, они гораздо реже попадают в больницы.

Напомним, что новый южноафриканский штамм «омикрон» способен провоцировать более сильную лихорадку, чем его предшественники. Также пациенты с этим вариантом коронавируса ощущают серьезный упадок сил.