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В ближайшее время планируется диалог между Пекином и Вашингтоном, который будет посвящен вопросу независимости Тайваня и ряду других спорных тем, сообщило издание South China Morning Post. Скорее всего, состоится он в середине или в конце января в формате видеоконференции.

Самой важной темой для обсуждения станет Тайвань, вокруг которого не прекращается конфликт между США и Китаем. Журналисты также предполагают, что в ходе общения внимание будет уделено и разработке Пекином гиперзвуковых ракет, способных нести ядерные боеголовки.

Диалог на уровне министров обороны стал возможным после того, как глава КНР Си Цзиньпин и президент Соединенных Штатов Джо Байден провели встречу в режиме видеоконференции. После этого диалога они почти синхронно дали поручения руководителям военных ведомств обсудить все спорные вопросы.

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