Депутат Верховной рады Украины Егор Чернев, представляющий правящую партию «Слуга народа», заявил, что «Украинская повстанческая армия» (УПА – террористическая организация, запрещенная в России), во время Великой отечественной войны уничтожала «коллаборантов». Так парламентарий назвал советских людей, боровшихся с фашизмом.

Он заявил, что маленькая УПА убила около 30 тысяч «оккупантов и коллаборантов», сотрудничающих с Россией.

Позже Чернев попытался выкрутиться, заявив, что имел в виду только тех россиян, которые в годы войны служили в МГБ и НКВД и якобы притесняли «повстанцев» Западной Украины. По его словам, Красная армия под это понятие не подпадает.

Выкручиваться парламентарию пришлось из-за возмущенных публикаций в СМИ, которые написали, что в Красной армии воевало огромное количество украинцев, которые никак не могли быть «оккупантами». Чернев заявил, что он не использовал это слово вообще.