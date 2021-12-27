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Офицер Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал об инциденте в 30-й бригаде ВСУ. Там молодой солдат, постоянно подвергавшийся издевательствам со стороны сослуживцев, пошел на крайние меры, чтобы прекратить этот кошмар.

Он не придумал ничего лучше, чем прострелить себе ногу из автомата. Во время боевого дежурства боец сделал одиночный выстрел и заявил, что получил ранение.

В настоящий момент ведется следствие, рассказывает Филипоненко. Солдата обвиняют в членовредительстве из желания уклониться от дальнейшей службы. По сути, это одна из разновидностей дезертирства.

Сам солдат рассказывает, что над ним постоянно издевались, а командование подразделения прикрывало все подобные случаи. Поэтому доведенный до отчаяния боец был вынужден прострелить себе ногу.

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