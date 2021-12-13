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Авиаперелеты в Сочи и на Крымский полуостров становятся опасными для жизни из-за действий США и НАТО, заявил военный аналитик Виктор Сокирко. Он напомнил, что пассажирским лайнерам уже дважды приходилось изменять курс при заходе на посадку, так как их «подрезали» натовские истребители.

Кроме того, НАТО постоянно проявляет активность, отправляя к границе российского воздушного пространства свои разведывательные самолеты, хаотичные полеты которых создают серьезную угрозу для гражданской авиации.

Эксперт напомнил, что 3 декабря самолет-разведчик RC-135V River вынудил изменить курс лайнера, следовавшего в Москву из Тель-Авива. Практически такой же эпизод произошел и неделю спустя, но на этот раз истребитель, внезапно появившийся перед пассажирским самолетом «Уральских авиалиний», не был идентифицирован. Предполагается, что это тоже самолет ВВС США или Франции – именно авиация этих двух стран часто летает у границ РФ в последние пару недель.

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