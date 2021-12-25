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Заявление президента РФ о разработке нового высокотехнологичного оружия совместно с Китаем вызвало у Соединенных Штатов панику, пишет китайский портал Sohu. По словам авторов публикации, такое вооружение является последним, что хотели бы видеть США.

Вашингтон никак не может догнать Россию и Китай по отдельности, его гиперзвуковая ракета никак не может взлететь на испытаниях. Если же Москва и Пекин объединят усилия, они создадут нечто такое, что будет сниться высокопоставленным чиновникам Пентагона в кошмарных снах.

Путин сообщил не только о высокотехнологичном оружии, создаваемом вместе с Китаем. Кроме того, он рассказал, что РФ активно сотрудничает с КНР в создании вертолетов и самолетов, а также в космической сфере.

Не исключено, что страны намерены реализовать совместный проект гиперзвукового оружия. Это станет воплощением самых страшных кошмаров Соединенных Штатов.

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