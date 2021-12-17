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Запад продолжает оказывать давление на Россию, однако у нее есть отличный способ прекратить агрессивные действия США и НАТО. Для этого достаточно вспомнить времена холодной войны и разместить российское вооружение на Кубе, взяв Соединенные Штаты на прицел.

Авторы китайского издания Sohu, публикацию которых перевел портал «ПолитРоссия», считают, что переброска на Кубу гиперзвуковых ракет ввергнет Вашингтон в панику. Появление российского вооружения всего в 180 км от островных территорий США станет для них настоящим кошмаром, не отпускающим ни ночью, ни днем.

На Кубе до сих пор сохранилась советская авиабаза, пишут эксперты, на которой вполне можно разместить обновленные бомбардировщики Ту-160. Также имеет смысл создать военно-морской объект и разместить свои корабли, как в Сирии. Все это заставит США призадуматься о защите собственных границ вместо агрессивных действий на российских рубежах.

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