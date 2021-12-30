Советские технологии, которые адаптируются российскими инженерами под современные стандарты, позволяют РФ оставаться в мировых лидерах по созданию уникальных систем ПВО, пишет китайское издание Sohu. В качестве примера авторы приводят ЗРПК «Панцирь», который еще в СССР был создан на базе «Тунгуски», но сейчас стремительно развивается.

Так, известно о скором появлении новой версии этого комплекса «Панцирь-СМ-СВ», которая получит автоматическую 30-миллиметровую пушку 2А38 с возможностью поворота на 360 градусов. Но это не главная особенность новейшего ЗРПК.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», сообщают, что помимо нового артиллерийского орудия, он также получит 12 гиперзвуковых ракет, способных развивать скорость почти в 9 чисел Маха. Дальность поражения целей этими боезарядами составит 40 километров.

Для обнаружения целей конструкторы установят на новый комплекс радиолокационную станцию РС1-1Э, оснащенную фазированной решеткой. Это позволит выявлять угрозу с воздуха на расстоянии 70 км.

С поступлением на вооружение ЗРПК «Панцирь-СМ-СВ» Россия фактически получит гиперзвуковой щит, способный обеспечивать надежное прикрытие от ударов потенциального противника комплексов дальнего действия С-300В4, сбивая все ракеты, включая те, которые способны развивать сверхзвуковую скорость.