После нападения Японии на Перл-Харбор в 1941 году Соединенные Штаты превратили страну в настоящую непробиваемую крепость, разбросав по разным регионам множество военных баз. Но от России это их не убережет, уверены эксперты китайского портала Sohu.

Авторы публикации, перевод которой представил портал “ПолитРоссия”, пояснили, что Россия стремительно развивает космические технологии, которые уже сейчас позволяют добраться до Вашингтона. Москва в случае вооруженного противостояния уничтожит американские спутники, после чего сможет брать Америку, чья армия находится в неизлечимой зависимости от навигационных систем и спутниковой связи, голыми руками.

США не закрыли огромную брешь в космическом пространстве, так как были слишком уверены в себе. Но Россия, которая много лет не занималась строительство авианосцев, в чем ее сейчас часто упрекают на Западе, создала технологии, позволяющие использовать эту уязвимость. Впрочем, обраться через нее до США вполне могут и другие государства, имеющие развитые космические технологии. Ведь кого-кого, а врагов, недовольных агрессивным поведением Америки, у нее хватает с лихвой.