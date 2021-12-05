Появление на аэродроме в Анадыре сверхзвуковых российских истребителей МиГ-31БМ стало контрударом по Соединенным Штатам, уверены эксперты китайского издания Sohu. Они пояснили, что от этого объекта всего 15 минут лета до границы США на Аляске.

Авторы публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», пояснили, что ранее США разместили на Аляске свои истребители-невидимки F-22 Raptor. Протесты России и заявления о том, что подобные действия являются недружественными к РФ, Вашингтон привычно проигнорировал. Это вынудило Москву действовать такими же методами для защиты своих границ.

Теперь в случае агрессивных действий Вашингтона Россия сможет дать жесткий ответ в самые короткие сроки. Сверхзвуковые истребители всего за 15 минут преодолеют расстояние в 600 километров до Аляски, если в этом возникнет необходимость. И нанесут удар по США, нанеся им максимально возможный урон.