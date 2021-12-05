читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Появление на аэродроме в Анадыре сверхзвуковых российских истребителей МиГ-31БМ стало контрударом по Соединенным Штатам, уверены эксперты китайского издания Sohu. Они пояснили, что от этого объекта всего 15 минут лета до границы США на Аляске.

Авторы публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», пояснили, что ранее США разместили на Аляске свои истребители-невидимки F-22 Raptor. Протесты России и заявления о том, что подобные действия являются недружественными к РФ, Вашингтон привычно проигнорировал. Это вынудило Москву действовать такими же методами для защиты своих границ.

Теперь в случае агрессивных действий Вашингтона Россия сможет дать жесткий ответ в самые короткие сроки. Сверхзвуковые истребители всего за 15 минут преодолеют расстояние в 600 километров до Аляски, если в этом возникнет необходимость. И нанесут удар по США, нанеся им максимально возможный урон.

Вам может понравиться

“Гитлер сошел с ума”: Почему Красная армия одолела фашистов под Москвой

Ровно 80 лет назад началось контрнаступление Красной армии под Москвой, которое переломило ход Великой Отечественной войны и фактически обеспечило победу над фашизмом. Информационное агентство «РИА Новости» рассказало, почему Гитлер проиграл

Захарова посмеялась над словами Нуланд о россиянах, которые желают жить на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала некоторые высказывания Запада в отношении России. Так, недавно появились слухи, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном сумели
  • Анна
  • 03.12.2021
  • читать 1 минуту

Sofrep: Вмешательство Кремля в конфликт на Балканах может привести к новой войне

Американский военный эксперт Стив Балестриери считает, что на Балканах вскоре может снова разгореться старый вооруженный конфликт. В своей публикации в издании Sofrep он поясняет, что сербские власти стремительно наращивают военный
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 декабря – переменная облачность, до -14 °C | город Мытищи: погода, 5 декабря – небольшой снег, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 декабря – переменная облачность, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 декабря – облачно с прояснениями, до -3 °C | Королев: погода, 5 декабря – дождь, до 7 °C | Подольск: погода, 5 декабря – облачно с прояснениями, до -2 °C | Армавир: погода, 5 декабря – пасмурно, до 10 °C |