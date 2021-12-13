Журналисты китайского издания Sohu напомнили эпизод с итальянским летчиком истребителя F-35, который после встречи с российским Су-30 долго лечил психологический стресс. Они написали, что это далеко не единственный такой случай.

Авторы публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», рассказали, что крупные западные СМИ неоднократно рассказывали о жалобах американских и европейских пилотов на российских асов. При всем этом летчики Су-30 или Су-35 не делают ничего такого, что могло бы так сильно воздействовать на психику.

Они действуют строго в рамках международных правовых норм, вылетая на перехваты иностранных самолетов. Лишь изредка им приходится демонстрировать наличие ракет и возможность использовать их, если натовский летчик не выполнит требования. Также в отдельных случаях российские пилоты демонстрируют мастерство пилотажа, совершая разнообразные маневры.

Эксперты отметили, что за жалобами натовских военных часто скрываются настоящие боль и страдания только потому, что они встретились в небе с российскими истребителями.