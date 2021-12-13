читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Журналисты китайского издания Sohu напомнили эпизод с итальянским летчиком истребителя F-35, который после встречи с российским Су-30 долго лечил психологический стресс. Они написали, что это далеко не единственный такой случай.

Авторы публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», рассказали, что крупные западные СМИ неоднократно рассказывали о жалобах американских и европейских пилотов на российских асов. При всем этом летчики Су-30 или Су-35 не делают ничего такого, что могло бы так сильно воздействовать на психику.

Они действуют строго в рамках международных правовых норм, вылетая на перехваты иностранных самолетов. Лишь изредка им приходится демонстрировать наличие ракет и возможность использовать их, если натовский летчик не выполнит требования. Также в отдельных случаях российские пилоты демонстрируют мастерство пилотажа, совершая разнообразные маневры.

Эксперты отметили, что за жалобами натовских военных часто скрываются настоящие боль и страдания только потому, что они встретились в небе с российскими истребителями.

Вам может понравиться

Подводные лодки ВМФ РФ были обнаружены на месте падения F-35

Рядом с районом, в котором произошло крушение палубного истребителя F-35, появлялись российские подводные лодки проекта «Варшавянка», сообщил портал Avia.Pro. Он ссылается на официальное заявление Минобороны Великобритании. Напомним, что истребитель рухнул

Reuters: вакцинированные от COVID-19 столкнулись с огромной опасностью

Ларри Кори, специалист в области вирусологии из США, отметил, что штамм «Омикрон» COVID-19 оказался наиболее опасным для вакцинировавшихся людей. Новые данные показывают, что большая часть зараженных новым вариантом коронавирусной инфекции

The Drive: Эсминец Zumwalt зашел в залив Сан-Диего с многочисленными следами ржавчины

Соединенные Штаты еще не придумали, как лучше использовать свой новый эсминец-невидимку Zumwalt, а он уже успел заржаветь, пишет американское издание The Drive. Авторы отметили, что внешний вид корабля, зашедшего в
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 декабря – пасмурно, до -0 °C | город Мытищи: погода, 13 декабря – снег, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 декабря – ясно, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 декабря – небольшой снег, до -2 °C | Королев: погода, 13 декабря – пасмурно, до 1 °C | Подольск: погода, 13 декабря – небольшой снег, до -2 °C | Армавир: погода, 13 декабря – облачно с прояснениями, до 8 °C |