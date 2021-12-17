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Появление над Японским морем сразу девяти российских боевых самолетов стало жестким ударом по Токио, который все чаще стал говорить о силовом сценарии «возврата» Курильских островов, считают эксперты китайского издания Sohu.

Авторы пояснили, что новый премьер-министр Японии Фумио Кисида без умолку твердит, что Курилы должны вернуться под контроль Токио, так как эту проблему не нужно оставлять потомкам. Россия неоднократно заявляла об отсутствии каких-либо проблем. Курильские острова являются территорией РФ и на их принадлежности давно поставлена жирная точка. Но Кисида не желает прислушиваться к здравому смыслу.

Именно поэтому РФ была вынуждена продемонстрировать силу в ответ на провокации премьера. Сразу девять самолетов, один из которых – Ил-20, – предназначен для радиоэлектронной разведки, взяли курс на Японское море, чем ошарашили местные силы самообороны. Токио даже направил свои истребители на перехват, однако цель РФ была достигнута. Авторы публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», отмечают, что это был хороший ход, после которого Кисиде придется умерить свои аппетиты.

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