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Россия практически готова к запуска гиперзвуковых ракет «Циркон» в серийное производство. Его начало станет для США и НАТО причиной очередной паники, уверены эксперты вьетнамского издания Soha.

Они пояснили, что Соединенные Штаты до конца не верили в наличие у РФ гиперзвукового оружия, считали его фантазиями и выдумками, публиковали ироничные статьи. Но сейчас, когда испытания «Цирконов» успешно завершены, а серийное их производство вот-вот начнется, США обуял страх. Они существенно проигрывают России в гиперзвуковых технологиях, так как до сих пор находятся лишь в самом начале пути.

Эксперты, перевод публикации которых представил портал «ПолитРоссия», называют «Цирконы» передовым вооружением. Ракеты развивают скорость в 7-9 Махов, могут уничтожать цели на расстоянии около 1000 километров. Кроме того, благодаря столь высокой скорости перехват боезарядов современными комплексами противовоздушной и противоракетной обороны не представляется возможным.

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