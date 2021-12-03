Американский военный эксперт Стив Балестриери считает, что на Балканах вскоре может снова разгореться старый вооруженный конфликт. В своей публикации в издании Sofrep он поясняет, что сербские власти стремительно наращивают военный потенциал, что вполне может быть признаком новой войны.

Так, президент Сербии Александр Вучич за минувшие шесть лет увеличил расходы на оборону на 70 процентов. Одновременно с этим у боснийских сербов с новой силой вспыхивают сепаратистские настроения. Их лидер, Милорад Додик, уже пытается вывести республику из всех объединений, включая армию, судебную систему, налоговую службу и прочих.

По словам Балестриери, Додика поддерживает Москва. Именно она якобы подогревает желание Республики Сербской выйти из состава Боснии и Герцеговины, а также обучает военизированные подразделения, готовя их к вооруженному столкновению.

Кремль, по словам эксперта, делает в Боснии то же самое, что и на Украине. Он стремится не допустить вступления этих стран в НАТО, так как они являются буферной зоной между РФ и НАТО.

Балестриери уверен, что американский президент Джо Байден вряд ли будет отправлять войска в Сербию и Боснию, если там начнется боевой конфликт. Россия же обязательно вмешается, что может привести к полномасштабной новой войне.