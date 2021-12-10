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Юрий Борисов, российский вице-премьер, отметил, что построенный практически с нуля усовершенствованный ракетоносец Ту-160М совершит свой полет в первые месяцы грядущего года.

Согласно его словам, тестовый пробег может быть осуществлен с установленными на нем новыми моторами НК-32. Он добавил, что речь идет о первом самолете подобного типа, который был создан на совершенно новой элементной основе, а не с применением уже имевшегося задела. Это должно будет значительно увеличить его боевые возможности.

В СМИ напоминают, что Ту-160 был разработан в эпоху СССР, а в настоящее время вместе с Ту-95МС является основой парка дальней авиации российских ВКС. Он может поражать удаленные цели с использованием как ядерного, так и обычного вооружения. Информация о его модернизации появилась около 6 лет назад.

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