Несмотря на прогнозы синоптиков, в ночь на 28 декабря в Санкт-Петербурге вновь выпал снег. Для ликвидации последствий снегопада на улицы Северной столицы вывели 238 машин. Однако некоторые районы города остались неубранными.

Большая часть снегоуборочной техники работала в Василеостровском, Центральном и Адмиралтейском районах. В то же время в Приморском районе техника замечена не была, а в крупном Калининском районе коммунальщики работали лишь на окраинах.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе своего прямого эфира признал ответственность за некачественную уборку городских улиц. Он отметил, что быстрой уборке мешает забота об экологии.

В частности, Беглов запретил использование реагентов и сброс грязных снежных масс в реки. Тем не менее экологи заявляют, что коммунальные службы города все же используют реагенты, а грязный снег попадает в воду из-за того, что снежные кучи сваливают прямо на берегах.